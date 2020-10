Anna Tatangelo: “Fra me e te” è il nuovo singolo con Gemitaiz

Continua la sua sperimentazione nel mondo del rap con un nuovo brano in collaborazione col rapper romano, in radio dal 16 ottobre

16 Ottobre 2020 | 12:34 di Giulia Ciavarelli

Il sodalizio tra Anna Tatangelo e il mondo del rap continua a gonfie vele: dopo il successo di "Guapo" con Geolier, che a oggi conta 20 milioni di stream totali, torna con una nuova collaborazione insieme a Gemitaiz, uno dei rapper più apprezzati in circolazione.

S'intitola "Fra me e te" e da venerdì 16 ottobre è in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali. Entrambe le nuove tracce della cantante vedono la presenza del dj e produttore Mixer T e della penna di Martina May.

Anna Tatangelo cambia pelle, misurandosi con un flow del tutto inedito: è un percorso cominciato quasi per gioco con il primo duetto insieme ad Achille Lauro, che con lei e Boss Doms ha riarrangiato in versione 2.0 il brano che anni prima l’aveva portata sul podio di Sanremo, lanciandola sulla scena nazionale, "Ragazza di periferia".



La Tatangelo ha scoperto un nuovo mondo musicale che l'ha spinta a sperimentare e confrontarsi con altri linguaggi e orizzonti. Il culmine di questo percorso sarà un disco, che ancora sembra essere in corso di scrittura.