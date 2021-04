Anna Tatangelo: il nuovo singolo è “Serenata”

Dopo i duetti con Geolier e Gemitaiz, la cantautrice pubblica un nuovo brano in radio da venerdì 30 aprile

Al nuovo percorso musicale di Anna Tatangelo si aggiunge un altro tassello: dopo le collaborazioni con due nomi di punta del rap italiano, Geolier e Gemitaiz, la cantautrice pubblica l'inedito "Serenata", in rotazione radiofonica da venerdì 30 aprile.

Scritto da Piero Romitelli e Jacopo Ettorre, questo brano vede l'artista tirar fuori tutta la sua grinta per affermare la propria identità come donna indipendente: nell'inedito si racconta la storia di quelle ragazze che hanno personalità e non vogliono sentirsi la parte debole di una coppia, a costo di sembrare agli occhi degli altri arroganti. La serenata è l’ultimo appiglio per nascondere le crepe ad una storia logora, ma ormai è troppo tardi.

Con questa serie di brani, Anna Tatangelo continua a misurarsi con un flow del tutto inedito in un percorso cominciato quasi per gioco circa due anni fa: una scintilla scoccata dall’incontro artistico con Achille Lauro, che con lei e Boss Doms ha riarrangiato in versione 2.0 proprio il singolo cult che anni prima l’aveva portata sul podio di Sanremo, lanciandola sulla scena nazionale. Da quel momento, l'artista continua a scoprire il mondo legato alle sue radici ma sperimentando altri linguaggi e orizzonti.