Annalisa: «“Bellissima“? Io non mi ci sento quasi mai»

La cantante ligure racconta il nuovo singolo, uscito dopo il successo di “Tropicana” Alessandro Alicandri







Se ascoltando la radio vi siete imbattuti in una canzone nuova, ritmata e cantata da una splendida voce femminile, forse stavate ascoltando “Bellissima” di Annalisa.

Annalisa, il tuo singolo arriva dopo il successo di “Tropicana” con i Boomdabash. Sei felice?

«Molto! Non sono mai stata una troppo competitiva e non pensavo di spuntarla nel campionato più difficile di tutti, quello delle hit estive».

Come pensi di aver contribuito alla popolarità del brano?

«Adattandomi ma non troppo allo stile dei Boomdabash. Quella Annalisa lì è la stessa di oggi che l’estate è finita».

Tu però dei cambiata molto negli anni.

«Tanto. Qualcuno pensa fin troppo, ma pazienza...».

Chi è la Annalisa di “Bellissima”?

«Una donna che sa al 200% quello che vuole».

Non è stato sempre così?

«Ho fatto scelte, anche musicali, che oggi gestirei in modo diverso o non avrei fatto».

Rinneghi il passato?

«Mai, ai miei concerti canto tutte le mie vecchie canzoni senza problemi».

Ti sei mai sentita non “bellissima”?

«È una vita che mi sento “non bellissima”. Credimi, non voglio fare la modesta, se sembro carina è perché mi sistemo (ride)! Ora che parliamo, per esempio, mi sento davvero impresentabile».

Cosa ti fa sentire bella?

«Il mio lavoro, che è la ragione per cui mi spingo spesso oltre la mia zona di comfort... per poi osare».

La canzone, nonostante le apparenze, non è a lieto fine.

«Già. Parla di un rifiuto in amore sfociato nella disperazione. Ne sarebbe uscito un brano di pancia, una ballata strappalacrime, ma io non sono fatta così».

Da abbandonati che si fa?

«Bisogna reagire, magari anche ballando tra le lacrime».