Annalisa e Rose Villain, insieme con il singolo “Eva + Eva”

Dopo il successo di "Movimento lento", l'artista torna con un duetto tutto al femminile

Terminata la stagione estiva, Annalisa riparte con un nuovo duetto: dopo il successo di "Movimento lento" insieme a Federico Rossi, questa volta l'artista sceglie una collaborazione tutta al femminile per "Eva + Eva", il nuovo singolo in radio da venerdì 8 ottobre. Insieme a lei c'è Rose Villain, artista, regista, ballerina e producer milanese da milioni di streams che vanta un album di debutto con Republic Records e un progetto, in lingua italiana, targato Machete.

Due donne, diverse ma simili, entrambe indipendenti e proprio per questo forti della loro femminilità e del loro carattere. Spazi musicali diversi che creano collaborazioni uniche: questo è un brano manifesto che afferma la capacità delle donne di fare “squadra” e di instaurare un rapporto solido e speciale basato sulla complicità.

L'ultimo progetto discografico di Annalisa risale al 2020 con "Nuda": «È l’ora di esporsi, di non seguire alla lettera le regole del mondo della comunicazione e dei social, dove tutto è filtratissimo. In questo disco ci sono io, senza costruzioni e senza patine. Libera» ci aveva raccontato la cantautrice in occasione dell'uscita del suo disco più intimo.