Annalisa: “House Party” è il nuovo singolo

15 Aprile 2020 | 17:02 di Giulia Ciavarelli

«Chi siamo quando nessuno ci vede?»: questo sarà il fil rouge del nuovo progetto discografico di Annalisa Scarrone, già anticipato dai singoli "Avocado Toast" e "Vento sulla luna". Da mercoledì 15 aprile, invece, arriva il terzo assaggio musicale, l'artista ci invita al suo "House Party", rigorosamente virtuale. Il titolo sembra rifarsi all'applicazione che in questi giorni di isolamento viene utilizzata per le videochat di gruppo, in realtà è stato scritto qualche mese fa.

«La canzone ha una storia strana: non è un'ispirazione degli ultimi giorni, ma l'ho scritta alla fine dell'estate. Avevo immaginato un disco che si concentrasse nel raccontare chi siamo quando nessuno che ci guarda e ci giudica, quando siamo nella nostra intimità. "House Party" è il singolo più giusto per questo momento, un buon compromesso tra leggerezza e svago di cui abbiamo bisogno in queste lunghe giornate. C'è anche uno spunto di riflessione per far viaggiare i pensieri. La musica deve andare avanti e, in qualche modo, essere lo specchio della realtà» svela Annalisa al direttore Aldo Vitali durante la diretta sul nostro profilo Instagram.

E aggiunge: «Originariamente la copertina era stata scelta per il nuovo disco. Avendolo poi posticipato a settembre, abbiamo ritenuto fosse perfetta per questa canzone: ci sono tanti oggetti sullo sfondo e nulla è inserito casualmente, ci sono tanti indizi sulla tracklist dell'album».

«È una canzone che, inaspettatamente, racconta benissimo il momento che stiamo vivendo e la voglia di trovare modi alternativi di stare insieme. Entro i muri delle case si aprono microcosmi che ora abbiamo voglia di condividere. Saper mantenere vivi i sogni senza negare la realtà e la positività sono per me aspetti fondamentali della vita, soprattutto oggi, e in questa canzone c’è anche questo. Il giusto equilibrio tra leggerezza e riflessione. "E nel cortile di casa i colori di Rio De Janeiro, e sono sempre stati lì, ma io non li vedevo"... ora li vedo benissimo» racconta l'artista.

Come tanti altri colleghi, anche Annalisa ha rinviato in autunno gli appuntamenti discografici e live: il nuovo album, inizialmente previsto per la primavera, uscirà il 18 settembre. «Al momento ci sono tredici brani nella tracklist ma, visto che bisogna aspettare, nulla mi impedisce di continuare a buttare giù idee. Ci sarà un forte lato pop e cantautorale, vorrei arrivare alla gente con semplicità» dice quando sui social le chiedono qualche anticipazione riguardo il nuovo disco.

Anche il Party sulla luna, la grande festa/concerto fissata per il 4 maggio al Fabrique di Milano, si svolgerà il prossimo 22 ottobre. I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per la nuova data, ed è possibile rivendere i biglietti utilizzando la piattaforma Fansale di Ticketone.