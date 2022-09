Annalisa: il nuovo singolo è “Bellissima”

Dopo il grande successo di "Tropicana", l'artista torna con un inedito tutto da ballare prima di tornare in tour Annalisa Giulia Ciavarelli







Una bella novità che inaugura il nuovo anno musicale: «Tenetevi pronti» ci avvisa Annalisa con una foto pubblicata sui profili social che non lascia spazio all'immaginazione su un eventuale ritorno discografico.

Dopo averci fatto ballare, insieme ai Boomdabash, con la hit "Tropicana", torna con un nuovo brano "in solitaria": scritto con Paolo Antonacci e Davide Simonetta, si intitola "Bellissima" e possiamo ascoltarlo in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 2 settembre.

In occasione dell'annuncio ufficiale, l'artista svela alcune immagini tratte dal nuovo videoclip che la vedono ballare in un mix tra fascino e sensualità circondata da tante luci effetto discoteca.

«Ho scritto "Bellissima" in un momento decisivo della mia carriera, quel momento in cui ti guardi allo specchio e decidi che una volta azzerati tutti i filtri puoi finalmente costruire qualcosa di completamente nuovo» racconta Annalisa «È un racconto sofferto, un pugno nello stomaco, ma scritto con autoironia e un pizzico di isteria romantica. Ti fa ballare, sì, ma con le lacrime. È esattamente come sono io».

L'artista tornerà a suonare dal vivo il 7 settembre con un evento speciale speciale al Teatro Romano di Verona, per poi proseguire a ottobre sui palchi nei principali club italiani per un tour tutto da ballare.