Annalisa rappresenta l’Italia nel progetto “Family” di David Guetta

Disponibile da venerdì 5 novembre, il brano vede anche la collaborazione di A Boogie wit da Hoodie e Ty Dolla Sign

Un parterre di star alla corte di David Guetta per un nuovo progetto discografico: se per il mondo anglosassone c'è Bebe Rexha, Sofia Reyes per quello latino e Imen Siar per il Medio Oriente, a rappresentare l'Italia è stata scelta Annalisa. Il dj e hit-maker francese coinvolge l'artista nel nuovo singolo "Family" in uscita venerdì 5 novembre.

Insieme a loro due star internazionali: TY Dolla Sign e A Boogie wit da Hoodie, gigante della musica con oltre 15 milioni di streaming noto per aver rivoluzionato il suono dell'hip-hop di New York con i suoi schemi di rime melodiche.

«Sono onorata di far parte di questo progetto corale e di essere stata scelta da David Guetta, il dj numero 1 del mondo, per rappresentare l’Italia. Essere in questa “Famiglia” è emozionante e trovarmi al fianco di superstar urban quali A Boogie wit da Hoodie e TY Dolla Sign è uno stimolo artistico incredibile. Il brano parla di amicizia e di famiglia e quest’idea di condivisione tra vari Paesi rende questo pezzo ancora più speciale» racconta Annalisa.