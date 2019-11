Annalisa: “Vento sulla luna” è il nuovo singolo feat. Rkomi

«Ha fatto giri immensi questa canzone, un po’ come il vento. E spero proprio continui così» scrive la cantante del brano che anticipa l'uscita del nuovo album previsto per la primavera 2020

29 Novembre 2019 | 10:28 di Giulia Ciavarelli

Il 2018 è stato un gran bell'anno per Annalisa Scarrone, tra il palco di Sanremo, l'album "Bye Bye" - che ha consolidato le sue doti da cantautrice ottenendo successi e riconoscimenti - e i concerti in giro per l'Italia. Il passo verso un progetto futuro lo fa con la hit dell'estate "Avocado Toast", un esperimento fresco, leggero e ben riuscito.

Venerdì 29 novembre è la volta di un nuovo singolo, l'antipasto ufficiale del disco che uscirà nella primavera 2020: "Vento sulla Luna" è scritta dalla stessa Annalisa con Franco 126 e Dardust, che ne ha curato anche la produzione, e cantato insieme a Rkomi. La cristallina voce e i testi mai scontati della cantante si uniscono alle liriche e allo straordinario giovane talento della nuova generazione: il risultato è un incontro di mondi melodici e artistici diversi che si uniscono dando vita ad un vento nuovo, un vento che porta lontano.

«Il brano ha una storia bella lunga. Nasce nei primi giorni di marzo a Milano, sotto un cielo grigio ma bellissimo. Eravamo io, Dardust e Franco 126. Nei mesi successivi è cresciuta, ha fatto strada, e a piccoli passi è arrivata lontano» racconta Annalisa. «Un giorno di ottobre ha incontrato Rkomi, che si trovava addirittura oltreoceano, e con il suo tocco ha poi raggiunto la versione definitiva. Alla fine è ritornata sotto lo stesso cielo e chissà quale sarà il suo prossimo viaggio. Ha fatto giri immensi questa canzone, un po’ come il vento. E spero proprio continui così» conclude.