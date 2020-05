Ariana Grande e Justin Bieber: il videoclip del nuovo singolo “Stuck with u”

Venerdì 8 maggio le due popstar pubblicano una canzone il cui ricavato sarà devoluto ai soccorritori in prima linea per l'emergenza sanitaria

08 Maggio 2020 | 14:51 di Giulia Ciavarelli

Justin Bieber e Ariana Grande volevano collaborare insieme da tempo e l'occasione giusta è finalmente arrivata: venerdì 8 maggio è disponibile su tutte le piattaforme digitali "Stuck With U", brano i cui proventi andranno alla 1st Responders Children’s Foundation, volta a sostenere le famiglie di medici, paramedici, polizia e pompieri che per primi hanno fronteggiato l’emergenza Covid-19.

La ballata è accompagnata da un videoclip che volge lo sguardo alla quarantena delle due popstar ma anche a quella dei fan, che hanno inviato clip divertenti insieme ad amici, parenti e fidanzati. Insieme a loro, ballano sulle note romantiche della canzone anche molti volti noti: Michael Bublè, Hailey Bieber, Gwyneth Paltrow, Demi Lovato, Kyle e Kendall Jenner.

«Non so come esprimere quanto io sia felice, ho aspettato così a lungo di poter fare un duetto di questo tipo. Pubblicare il brano in questo preciso momento ha molto più significato che se fosse successo in qualsiasi altro modo o se fosse stata un’altra canzone. Essere in grado di prestare la nostra voce a questo progetto e collaborarvi è stato così soddisfacente, amo davvero questa canzone. Sono grata di averlo potuto fare con il mio amico Justin. Ringrazio anche tutti i brillanti creativi che ci hanno lavorato (…), il mio cuore è pieno d’amore» ha raccontato Ariana Grande.



Ad annunciare il nuovo singolo c'è anche Bieber: «Finalmente io e Ariana abbiamo collaborato. Sono davvero orgoglioso di questa canzone e di questa causa. Spero vi piaccia».