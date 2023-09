Ariete: «Dedicate il mio nuovo singolo “Rumore” a chi amate»

L'artista racconta l'amore senza filtri nel suo secondo disco di inediti, e poi debutta nei palasport a ottobre Giulia Ciavarelli







Al suo debutto nei palasport, Arianna del Giaccio, in arte Ariete, ci arriverà anche con un nuovo album, il secondo della sua carriera: esce il 22 settembre "La notte", il disco di inediti che segna il suo ritorno dopo quasi due anni dall'ultimo "Specchio" con una tracklist di brani scritti e cantanti da lei.

Sarà un disco di confidenze, una specie di diario segreto in musica con un filo conduttore chiaro: il rapporto con l'amore, in tutte le sue sfaccettature che viene raccontato attraverso pensieri e riflessioni. "La notte" è il momento della giornata in cui prendersi del tempo, staccando dalla frenesia quotidiana, quando il caos trova pace nel silenzio della notte e rimette in ordine i pensieri.

"La notte" è anticipato dal singolo "Rumore" disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali: un brano sussurrato, delicato ed emozionante, racconta un amore in silenzio che ha terminato le parole e ha lasciato un vuoto che sembra essere incolmabile.

Il viaggio di Ariete continuerà dal vivo con il suo primo tour nei palasport: partirà da Bari il 17 ottobre e attraverserà l'Italia, da Napoli a Roma, Bologna e infine Milano.

La tracklist