Ariete torna con il nuovo singolo “L”

Dopo il successo de "L'ultima notte", una nuova canzone che racconta i dubbi di una relazione appena conclusa

«Il tour è finito ed è ora di nuova musica, no?» scrive sui social Arianna Del Giaccio, in arte Ariete, che annuncia l'uscita di un nuovo singolo già presentato in anteprima durante il concerto all'Auditorium Parco della Musica di Roma.

Un finale (sold out) di una tournée estiva che ha toccato numerose città italiane: «Quando sono salita sul palco ad Asti per la prima volta, ho passato mezzo concerto senza gli in-ear per sentire il pubblico che cantava. È stato assurdo, una cosa che non mi riesco a spiegare» ha raccontato a Sorrisi.

Da mercoledì 29 settembre su tutte le piattaforme digitali, l'inedito "L" è una dedica malinconica a un amore finito. Scritto dalla stessa artista romana, che ne firma anche la musica insieme a D’Amore (Daniele Razzicchia), il brano si compone di un tappeto sonoro intriso di nostalgia dove si fanno spazio i dubbi sull’effettiva sincerità di una relazione appena conclusa. «Sei così lontana che non so nemmeno se sei stata mia» è la confessione viscerale di Ariete che ancora una volta non ha paura di mostrare le proprie fragilità, facendosi cullare da una malinconia catartica.

Questo inedito arriva dopo il successo de "L'ultima notte", il brano scritto per la colonna sonora della serie Netflix “Summertime”: «Non me l'aspettavo perché è molto diversa dalle mie canzoni, un po' più allegra e divertente rispetto ai miei soliti pezzi, ma non è la classica hit estiva: ha comunque qualcosa dietro».