Arisa: il nuovo singolo “Altalene” feat. Brown & Gray

Sound elettro-pop e beat minimal: dopo "Psyco", l'artista torna con un canzone insieme al duo country pop angloamericano

La stiamo vedendo esibirsi sul palco di "Ballando con le stelle", ma Arisa non lascia il campo musicale e torna con un nuovo brano in radio da venerdì 5 novembre: si tratta di "Altalene", un singolo ritmato dalle sonorità elettro-pop in collaborazione con il duo country pop angloamericano Brown & Gray.

"Altalene" è così un nuovo tassello di un ideale (auto) ritratto dell’essere donna, dipinto da un’artista camaleontica e sempre, orgogliosamente, fuori dagli schemi. La canzone esce a qualche mese di distanza da "Psyco" e il successivo tour estivo: il nuovo singolo si ricongiunge come sonorità, diventandone però, dal punto di vista del testo, una sorta di contraltare.

Se in "Psyco" c’era l’urgenza di urlare al mondo il diritto a una libertà assoluta contro ogni convenzione sociale, "Altalene" fotografa la contraddizione di una relazione adulterina basata su un rapporto di dominio di un partner su un altro partner. Un uomo narcisista che rende schiava una donna lucidamente disponibile a farsi sottomettere, in cambio di un piacere che è essenzialmente fisico e carnale.