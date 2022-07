Arisa: il nuovo singolo in spagnolo “Tu mi perdición”

La cantante pubblica una canzone per la prima volta in spagnolo, che parla della passione d'amore e di come guarire Arisa Cecilia Uzzo







Arisa come non si era mai sentita. La cantante per la prima volta canta in spagnolo, con il singolo "Tu mi perdición", disponibile in digitale su tutte le principali piattaforme da venerdì 8 luglio. Il brano - scritto e arrangiata dalla stessa Arisa insieme a Giuseppe d’Albenzio, Ornella Felicetti, Giuseppe Barbera, Paco Martucci e prodotto da Jason Rooney - segna il ritorno sulla scena musicale dopo alcuni mesi di silenzio discografico, poiché l’ultimo album, "Ero romantica", risale a novembre 2021.

«Il brano è nato in spagnolo ed è rimasto in spagnolo, è stata una bella sfida completarlo senza cercare di assimilarlo a nient’altro. Senza stravolgerne l’essenza, il primo anelito» ha raccontato Arisa. Lo spagnolosembra in questo caso la lingua ideale per rispecchiare la nuova evoluzione della cantante, da sempre impegnata in una continua ricerca musicale che rispecchia anche la crescita individuale. "Tu mi perdición" parla infatti di quell’ossessione amorosa che porta le persone ad aspettare fin troppo a lungo di essere corrisposte.

«"Tu mi perdición" è un brano estremamente carnale, che nasce da un piccolo motivetto canticchiato in spagnolo che in studio si è trasformata in una vera e propria canzone» ha detto infatti Arisa, spiendo l’essenza della canzone che ben descrive i vari stati dell’amore, dalla passione cieca, che rischia di bruciarci, alla consapevolezza di dover andare avanti, avendo cura del proprio cuore spezzato.

Il percorso emotivo descritto nel testo si snoda anche sulla melodia, su cui ricorre una chitarra dal suono struggente, passionale e malinconico nello stesso tempo. «Tutti speriamo che il nostro amore torni prima o poi ma non è giusto aspettare per sempre, così la perdizione intesa come il fuoco che ci travolge e che annienta ogni barriera e buon senso si trasforma ben presto nella consapevolezza che dobbiamo proteggerci, custodire il buono che questa esperienza ci ha dato, ma voltare pagina perché l’amore non ha nulla a che vedere con l’indifferenza né con l’assenza» aggiunge ancora Arisa, che accompagna il nuovo singolo con una cover che la vede molto sexy e intensa.