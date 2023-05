Arisa, ecco il nuovo singolo “Non vado via”

È una promessa, quella di Arisa: "Non vado via", il nuovo singolo disponibile da venerdì 5 maggio arriva quasi un anno dopo la canzone in spagnolo "Tu mi perdición". Conferma per l’ennesima volta la sua voglia di rinnovarsi, nella sua continua ricerca artistica. La voce inconfondibile della cantante è la protagonista del brano che racconta una storia a lieto fine. Le parole dipingono un sentimento positivo e importante, della voglia di esserci e di restare, nonostante tutto, mentre sonorità morbide rimandano alle ballad Anni 90, come ha spiegato la stessa Arisa.

«“Non vado via” è una bellissima canzone scritta secondo i canoni della melodia tradizionale italiana – ha detto Arisa – Ha qualcosa di così magico e universale che potrebbe essere anche la colonna sonora di un film di Walt Disney. Volutamente super nineties, è una storia a lieto fine che ti lascia dentro un senso di sollievo e la voglia di farcela. Dopo tanti tentativi, tra false illusioni e dure realtà adesso mi vedo e vedo con chiarezza l’orizzonte verso cui voglio dirigermi. Questo è solo il primo passo».