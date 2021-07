Arisa: “Psyco” è il nuovo singolo

Da venerdì 9 luglio in radio e su tutte le piattaforme digitali, il nuovo brano è qui per farvi ballare Arisa Giulia Ciavarelli







In una ricca stagione musicale non poteva mancare anche Arisa, che da venerdì 9 luglio annuncia l'arrivo di un nuovo singolo disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali. «Voglio ballare, spero anche voi» scrive sui social in occasione del lancio di "Psyco", una brano dal sound moderno scritto dalla stessa artista con Francesco Sponta, Daniele Autore (a.k.a. Danusk), Torine Michelle Bjåland e Viktoria Reitan per la parte musicale.

«“Psyco è una canzone che parla di me, di come sono, di come la penso sull’amore adesso, dall’ultima volta che mi ha delusa. Sento il bisogno di sentirmi indipendente dall’amore di un uomo e di credere che posso farcela da sola a fare tutto, senza dare adito a chi mi giudica “Psyco” solo perché scelgo di essere felice e di vivere come mi va, è solo invidia…» ha raccontato l'artista.

Arisa prosegue il suo "Ortica special tour 2021", la serie di appuntamenti estivi in giro per l'Italia: si esibirà a Ladispoli, Enna Reggio Calabria fino al Foro Boario di Ostuni.

Le date

29 luglio - Cesenatico, Piazza Andrea Costa

30 luglio - Ladispoli, Ladi Summer Fest

1 agosto - Partanna, Anfiteatro Lucio Dalla

2 agosto - Zafferana Etnea, Anfiteatro Falcone Borsellino

3 agosto - Enna, Castello di Lombardia

6 agosto - Piacenza, Travo Balafolk

11 agosto - Porto Sant'Elpidio, Arena Orfeo Serafini

17 agosto - Reggio Calabria, Arena Alberto Neri

26 agosto - Castel di Sangro, Piazza Plebiscito

27 agosto - Ostuni, Foro Boario