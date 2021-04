Arisa torna con il nuovo singolo “Ortica”

Dopo aver partecipato al Festival di Sanremo, l'artista presenta il primo brano del nuovo album

Dopo l'esperienza sanremese, Arisa torna alla musica con una bella novità: da venerdì 23 aprile ascolteremo in radio il suo nuovo singolo "Ortica" scritto dall'artista e prodotto dal Maestro Adriano Pennino. Il brano è una canzone d'amore con testo in napoletano e in italiano che si articola in un racconto intimo e poetico: quando una relazione finisce si lascia dietro un dolore che ricorda il bruciore provocato dal contatto con le foglie dell’ortica.

È la stessa Arisa a spiegare l'origine del brano sui social: «Quand’ero piccola una volta sono caduta in un cespuglio di ortiche. La sensazione che ho provato è ancora viva dentro di me e si ripropone ogni volta che l’amore si rompe, ogni volta che ho paura, ogni volta che mi sento fraintesa come donna ed essere umano».

La canzone, come racconta l'artista, è l'antipasto musicale di un nuovo disco: «"Ortica" farà parte di un progetto che parlerà della grande luce delle donne, la disperazione, il perdono, la rassegnazione, l’amore dolce. Un progetto sofisticato e popolare di cui sono molto orgogliosa» conclude.