Arriva “Now and then”, l’ultima canzone dei Beatles

L'inedito con la voce di John Lennon sarà pubblicato il 2 novembre, corredato da un video e un corto documentario che ne racconta la storia I Beatles







Il 2 novembre uscirà l’ultima canzone dei Beatles. S’intitola “Now and then”, scritta e cantata da John Lennon, sviluppata e lavorata da Paul McCartney, George Harrinson e Ringo Starr è stata finalmente messa a punto da Paul e Ringo quasi quattro decenni dopo. L’appuntamento è per le 15.00 (ora italiana) in tutto il mondo e sarà pubblicata via Apple Corps Ltd./Capitol/UMe.

Il singolo presenta un doppio lato A che la unisce alla prima canzone del gruppo, il loro debutto del 1963 “Love me do”. Entrambe le canzoni sono mixate in stereo e Dolby Atmos, mentre la copertina originale è stata realizzata dall'artista Ed Ruscha. Non poteva mancare, per i pionieri dei video musicali, il videoclip di “Now and then” che debutterà il 3 novembre.

Ad accompagnare questa eccezionale uscita c’è anche un film documentario della durata di 12 minuti, scritto e diretto da Oliver Murray, “Now and then - The last Beatles song”. Dopo la première del 1° novembre sarà caricato sul canale YouTube ufficiale alle 20.30 italiane. Un commovente racconto della storia di quest’ultimo inedito, con immagini esclusive e commenti di Paul, Ringo, George, Sean Ono Lennon e Peter Jackson.