“Astronauti” è il nuovo singolo di Margherita Vicario

Da venerdì 18 marzo, la cantautrice torna con l'inedito che anticipa il tour nei club ad aprile Margherita Vicario Credit: © Niccolò Berretta







«È gioia, vitale e piena di energia»: fortuna che c'è Margherita Vicario che unisce tutti questi ingredienti e, come ogni volta, ci fa cantare…e ballare! Venerdì 18 marzo esce, su tutte le piattaforme digitali, "Astronauti": un'escalation di sonorità che partono da pianoforte e voce, per poi amalgamarsi a una vocalità potente e cristallina.

Una "medicina" per il cattivo umore che «Tiene vivo il ricordo di tutto quello che ho vissuto quest'estate» scrive sui social pubblicando anche un collage video con tutti momenti trascorsi a lavorare in giro «per vedere il bello del mondo». Nel testo, la cantautrice ci invita a fare proprio come gli astronauti: guardare le cose da una prospettiva diversa per scoprire un dettaglio che prima ci era sfuggito.

«È una canzone dedicata alle persone che mi ascoltano, che ho incontrato durante i concerti, che ho visto da sopra il palco. Quella è una prospettiva unica: la musica crea un legame fortissimo tra sconosciuti e la dimensione live è quella che mi spinge a scrivere da sempre» conclude.

Manca poco al tour di Margherita Vicario nei principali club italiani: porterà la sua musica in giro per l'Italia, da Teramo a Bologna, Treviso, Napoli, Bari, Firenze, Milano e Roma. I biglietti sono disponibili già da ora sui circuiti Ticketone e Ciaotickets.

Le date del tour

6 aprile - Teramo, Pin Up

8 aprile - Bologna, Link

9 aprile - Treviso, New Age Club

12 aprile - Napoli, Duel Beat

13 aprile - Bari, Demodé Club

26 aprile - Firenze, Viper

28 aprile - Milano, Fabrique

30 aprile - Roma, Atlantico