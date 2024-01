“Aurora” di Leonardo Lamacchia: il brano del ritorno

Il 19 gennaio torna con un brano urban ricco di fascino Leonardo Lamacchia, uno dei nomi più interessanti della storia di "Amici" (è stato concorrente nella 20esima edizione, quella vinta da Giulia Stabile per intenderci) raggiungendo una buona popolarità, non solo televisiva, ma soprattutto nei numeri in streaming. "Via Padova", "Il Natale e l'estate", "Orione", ma anche molti brani successivi alla sua partecipazione nel talent hanno ricevuto milioni di streaming confermando un interesse forte verso la sua voce e la sua musica.

Con "Autora" Leonardo parla a noi, ma soprattutto a se stesso del cambiamento, di una crescita di cui dover essere unici complici... in un'attesa fatta di crisi, incertezze ma con l'idea che prima o poi lasciare il tempo scorrere ci farà vedere, per l'appunto, una nuova aurora. Il brano è stato scritto a Leonardo con Francesco De Maria, Dario Faini, Roberto William Guglielmi e prodotto da DRD (Dario Faini) con Gianmarco Grande.