Baby K e Alvaro Soler: “Non dire una parola” è il primo singolo insieme

Sul calare dell'estate, una coppia inedita per un brano travolgente

Agli sgoccioli degli ultimi raggi estivi, questa è una sorpresa musicale davvero inaspettata: da venerdì 10 settembre in tutti gli store digitali e in radio, la regina dell'estate Baby K sceglie di duettare con Alvaro Soler in "Non dire una parola". Per la prima volta insieme, i due artisti hanno scritto questo brano passionale e travolgente insieme a Stefano Tognini, Jacopo Ettorre e a produrlo c'è Zef.

«Questo brano racconta quel momento in cui l’amore si trova davanti ad un bivio: da una parte la voglia di libertà e dall’altra la paura di rinunciare ad una storia importante. Anche musicalmente abbiamo provato a rendere la stessa sensazione. Nel brano non c’è mai un finale netto, è sempre un continuo avanti e indietro, un’altalena di dubbi» ha raccontato Baby K.

I sue artisti si stanno preparando ai loro futuri impegni: se Baby K ritorna live con "Donna sulla Luna Tour 2022" a partire dall'anno nuovo, Alvaro Soler presenterà il live con due appuntamenti già segnati, il 7 marzo al Gran Teatro Geox di Padova e l’8 marzo 2022 al Fabrique di Milano.