Baby K e Mika insieme per “Bolero”

Tra le hit estive arriva anche una coppia esplosiva, l'inedito è fuori da venerdì 17 giugno Mika e Baby K Giulia Ciavarelli







Con una hit super estiva, Baby K inaugura l'inedita collaborazione con Mika, uno dei cantautori pop di questa generazione e recente conduttore dell'Eurovision Song Contest 2022 di Torino. Una coppia originale e inaspettata che i fan di entrambi gli artisti hanno scoperto sui social: «C’è una magia nell’estate Italiana, che voglio portare con me, ovunque sarò, in viaggio per i concerti che terrò in Europa» scrive l'artista libanese.

Da venerdì 17 giugno in radio e su tutte le piattaforme digitali arriva "Bolero", un singolo che strizza l’occhio a sfumature synthwave Anni 80, incontrando un mondo esotico. Prodotto da Dardust e scritto da Baby K e Mika insieme a Fulminacci e Jacopo Ettorre, il brano porta con sé un pizzico di malinconia raccontando la nostalgia dei bei momenti condivisi con un'altra persona.

I due artisti saranno in tour anche nel nostro Paese: se Baby K è pronta per quattro speciali appuntamenti a novembre con "Donna sulla luna tour", Mika porterà i suoi spettacoli nelle arene e nei teatri italiani nel mese di settembre e ottobre.