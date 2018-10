Baby K, il nuovo singolo «Come no» e l’album «Icona»

L'artista tra le più amate dell'estate, dopo «Da zero a cento» lancia un nuovo brano e il 16 novembre è in arrivo il disco completo. Ecco la nostra recensione e tutte le ultime notizie sulla nostra «pop star»

26 Ottobre 2018 | 11:40 di Alessandro Alicandri

Ci sono amori tossici che sembrano non voler finire mai. Questa è la storia raccontata da Baby K nel nuovo singolo «Come no», in radio dal 26 ottobre. A chi non è mai capitato di entrare in una relazione problematica che nonostante mille problemi e difficoltà, non giunge mai alla sua conclusione?

In questo brano, sempre nelle vesti di «femmina alfa», Claudia mette il suo uomo di fronte alla realtà dei fatti in un brano interamente scritto da lei. «Quando arriva il mattino, cerchi me sul cuscino, tra noi era finita... come no!».

Baby K, che ormai è difficile definire rapper ma più agilmente «pop star», ci propone suoni orientaleggianti pescati dalla cultura tradizionale cinese. Ipnotica, riesce a coinvolgerci in questo brano leggero e giocoso che sembra fatto per essere riprodotto (e accadrà, ne siamo certi) nei lipsync di Tik Tok (l'ex Musically), la piattaforma di condivisione musicale più amata dai teenager di tutto il mondo.

Curiosità: è il suo primo singolo dal 2015 che non viene introdotto presentandosi come «Baby K». Cosa sarà successo?

Il 16 novembre invece arriva il giorno che di certo lei aspettava da tempo: la pubblicazione del suo nuovo album. Era l'11 settembre 2015 quando pubblicava «Kiss Kiss Bang Bang», il disco di inediti arrivato dopo il successo mastodontico di «Roma - Bangkok».

All'interno di «Icona», questo il titolo, troveremo tanti brani già noti: «Voglio ballare con te», il suo pezzo di enorme successo dell'estate 2017, il singolo autunnale «Aspettavo solo te». Oltre a «Da zero a cento» e «Come no», ci saranno collaborazioni inedite con J-Ax, Vegas Jones e Gemitaiz.

Nei 10 brani di «Icona» ritroveremo tutta la leggerezza e il divertimento di Baby K, ma ci saranno parecchie sorprese. Negli ultimi anni è riuscita a trasformare la sua cifra ludica e inequivocabilmente pop in un marchio di fabbrica, riuscendoci con naturalezza. Adesso, non si torna più indietro.

La copertina di «Icona»

La Tracklist di «Icona»

1 Icona

2 Come No

3 Da Zero a Cento

4 Certe Cose feat. J-Ax

5 Vibe feat. Vegas Jones, Gemitaiz

6 Voglio Ballare Con Te feat. Andrés Dvicio

7 Aspettavo Solo Te

8 Dammi Un Buon Motivo

9 Mi Faccio i Film

10 Sogni d’Oro e di Platino