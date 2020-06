Baby K: il nuovo singolo estivo “Non mi basti più” con Chiara Ferragni

25 Giugno 2020 | 10:00 di Giulia Ciavarelli

Ai fan più attenti non era sfuggita quella foto insieme sui social a fine maggio, che ha anticipato la nuova e inedita coppia dell'estate: si tratta di Baby K, regina dei tormentoni estivi, e Chiara Ferragni, influencer e imprenditrice digitale alla sua prima volta come special guest in un progetto musicale.

Da giovedì 25 giugno, infatti, su tutti gli store digitali e in rotazione radiofonica arriva "Non mi basta più", la nuova hit scritta da alla stessa Claudia Nahum e pubblicata a pochi mesi dall'uscita del singolo "Buenos Aires". Il sodalizio tra due icone del mondo social, molto amate tra i giovani, è alla base del nuovo spot pubblicitario di Pantene: secondo una prima documentazione sui social, i primi scatti insieme sono stati pubblicati proprio durante la campagna video del noto brand girato il 21 maggio, mentre il videoclip ufficiale del brano lo vedremo a luglio.

Mentre Baby K brinda a mezzanotte per l'uscita del singolo («Preparatevi ad un'estate iconica e rovente» scrive sui social), Chiara Ferragni chiede un parere ai suoi follower e racconta la nascita del progetto: «La collaborazione è nata inizialmente dalla campagna estiva di Pantene che ci vedeva entrambe coinvolte sul set. Ci siamo incontrate e abbiamo parlato, lei mi ha proposto di fare una parte nella canzone e abbiamo trovato il modo più giusto per incastrare tutto».

«Ho sempre adorato poter fare la cantante, ma sono anche stonata...per questo sono molto felice di far aver preso parte a questa mia prima esperienza nella musica!» conclude.