Baby K, “M’ama non m’ama” e la sua freschezza (autentica)

Dal 16 giugno il nuovo brano che vedremo anche in importante spot televisivo Alessandro Alicandri







Baby K, l'abbiamo già visto, ha scelto negli ultimi anni di distaccarsi dagli schemi più comuni della hit estiva provando strade nuove, anche un po' folli e inesplorate come fece lo scorso anno con la bellissima “Bolero” in collaborazione con Mika. Queste sperimentazioni (che non sono mai finite, ascoltate la recente “Reggaeton” con Baby Gang) sono state però sempre dedicate al grande pubblico, mai alla nicchia: il pop contaminato di Baby K è da sempre aperto al grande pubblico cercando però di offrire qualcosa in più e di mai banale, un modo per evitare (anche involontariamente) di ripetersi.

Non è da meno la nuova “M'ama non m'ama”, il nuovo singolo di Baby K disponibile in streaming dal 16 giugno, nel quale ritorna alle ballabili sonorità dancehall ma con un tocco (nella scrittura e in parte nel sound) che richiama in modo originale i primi vagiti della cultura hip hop statunitense. “M'ama non m'ama”, già scelta come colonna sonora di un celebre marchio di patatine snack in sacchetto, è un inno estivo che consiglia di prendere la vita un po' come viene, senza farsi troppe aspettative, usando un linguaggio che parla senza filtri alle nuove generazioni. Il brano è scritto e prodotto con Davide Simonetta e Paolo Antonacci, due nomi che di hit (non solo estive) se ne intendono e parecchio.

"Mama non m'ama", nella sua semplice complessità, è un brano nel quale Claudia mostra tutta la versatilità di cui è capace, con una freschezza autentica che è da sempre il suo marchio di fabbrica.