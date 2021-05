Baby K: “Pa Ti” è il nuovo singolo estivo con Omar Montes

Un nuovo tormentone estivo? Baby K unisce le forze col cantante spagnolo

Maggio è il primo mese utile per iniziare a lanciare i singoli estivi, le colonne sonore che ci accompagneranno nei periodi più caldi dell'anno. Chi da qualche anno non manca mai all'appuntamento con la hit estiva è Baby K: nelle ultime estati ha messo a segno una lunga serie di tormentoni amati dalle radio, da "Roma-Bangkok" a "Da zero a cento", "Playa" e la più recente "Non mi basta più" con Chiara Ferragni.

Per l'estate 2021, Baby K sceglie di affiancarsi alla star internazionale Omar Montes per "Pa ti", il nuovo brano in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming da venerdì 7 maggio. Il singolo, «una vera bomba» racconta sui social l'artista, è distribuito da Columbia Records/Sony Music Italy e prodotto da Congorock.

Con un ritmo incalzante e perfetto da ballare in spiaggia, "Pa ti" racconta il dialogo tra due innamorati che vivono con intensità la loro relazione e si interrogano a vicenda sulla sincerità dei loro sentimenti.

Questo mix esplosivo di pop e reggaeton è il preludio di un nuovo importante capitolo musicale per la regina dei record Baby K, di cui però non sappiamo ancora nessun dettaglio.