Baby K torna con il nuovo singolo “Buenos Aires”

06 Marzo 2020 | 11:12 di Giulia Ciavarelli

È stata rinviata di qualche giorno l'uscita dell'atteso singolo di Baby K e finalmente è arrivato il momento di ascoltarlo: da venerdì 6 marzo è disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali Buenos Aires, il brano in lista per diventare il tormentone dei prossimi mesi.

L'impronta internazionale di Baby K si sente anche in questa traccia, scritta insieme a Davide Petrella, che pone l'accento su come la fine di un amore, per quanto dolorosa, possa diventare un'opportunità per crescere: racconta di una notte solitaria dove il ricordo è ancora vivido.



Con “Buenos Aires”, Baby K in versione femme fatale, lotta come una guerriera che si porta addosso le ferite e le cicatrici del suo passato e del suo presente. È attraverso le fragilità che spesso si riesce non soltanto a riemergere, ma a diventare più forti. Solo combattendo le proprie battaglie, si può vincere la guerra e si può capire davvero fino in fondo la propria forza, la propria tenacia.