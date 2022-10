Baby K torna con il singolo “Easy”

L'artista pubblica un nuovo brano in radio da venerdì 7 ottobre prima di esordire con il "Donna sulla luna tour" Baby k Giulia Ciavarelli







A pochi giorni dall'anniversario decennale con la sua etichetta discografica, Baby K continua a «non smettere mai di sognare, camminare e macinare» scrive sui social: alle belle notizie ne seguono sempre altre, come l'uscita di un nuovo singolo dopo il successo di "Bolero" insieme a Mika.

Da venerdì 7 ottobre è disponibile su tutte le piattaforme digitali "Easy", la storia di un innamoramento inizialmente difficile, l’alba di un rapporto che sembra complicato e pieno di paranoie. Ma, alla fine, tutto si risolve guardandosi negli occhi: «Siamo io e te, viviamocela, se il viaggio è cominciato, allora viaggiamo» commenta l'artista.

«Sento molto vicino questo brano perché rispecchia la mia vita. Ho sempre avuto rapporti conflittuali in amore, tranne che con il mio attuale fidanzato. Credo sia importante dunque affrontare tematiche legate a questo sentimento che è così bello ma che a volte ci ferisce tantissimo. In un mondo in cui si ha paura di amare, io dico: viva l’amore libero» racconta Baby K.

A chi è rimasto sorpreso dell'uscita di una nuova canzone subito dopo il successo di una hit estiva, la risposta si può rintracciare nell'imminente tour in giro per l'Italia: con il suo "Donna sulla luna Tour", Baby K farà quattro concerti-evento a Ciampino, Firenze, Milano e Padova. I biglietti sono ancora disponibili sui canali ufficiali di Friends & Partners.

Le date del tour

4 novembre - Orion - Ciampino (Rm)

5 novembre - Viper - Firenze

17 novembre - Magazzini Generali - Milano

18 novembre - Hall - Padova