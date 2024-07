“Bad boy” di Finesse con Shiva, Capo Plaza e Ava: dopo “Gelosa”, un ritorno ipnotico

Dal 19 luglio un nuovo brano che ha tutte le credenziali per diventare un successo Alessandro Alicandri







Finesse è uno dei produttori italiani dal respiro più internazionale che abbiamo. Dopo l'enorme successo di "Gelosa" con Shiva, Sfera Ebbasta e Guè (oltre 125 milioni di ascolti solo su Spotify), dal 19 luglio torna con una nuova formula, ma con il fascino di sempre. "Bad boy" è il suo nuovo singolo che rinnova la collaborazione con Shiva al quale si aggiungono Capo Plaza e Ava.

Questi ultimi tre nomi hanno fatto molte cose assieme: un brano amato dalla generazione Zeta come "Holly & Benji"; Capo Plaza e Shiva in "Dream Team" e "Chance"; Ava ha lavorato con Capo Plaza a una marea di brani tra i quali troneggia l'enorme successo dell'estate 2023, "Vetri neri".

Nella trap e più generale nel nuovo rap i duetti non sono solo incontri per un'occasione, ma sinergie che possono durare nel tempo, dando vita a brani molto amati. In "Bad boy" sentiamo in Finesse un suono più maturo e consapevole rispetto a "Gelosa", dalle sfumature anomale per l'estate, più cupe, ma legate in modo esplicito alle sonorità latinoamericane. L'intesa costruita nel tempo tra Shiva, Capo Plaza e Ava è anche qui una garanzia, ci porta una canzone che suona benissimo durante un tramonto in riva al mare, una serenata contemporanea che parla di attrazione.

Il gusto di Finesse è arrivato oltreoceano, con lui hanno collaborato artisti di fama internazionale acclamati anche da chi non ascolta musica solo rap o trap come Bad Bunny e Nicki Minaj e in Italia il produttore ha lavorato con chiunque sia noto nella scena "urban": Anna, Lazza, Ghali e molti altri. Le sue influenze e la sua visione riescono a uscire fuori dal coro anche qui, in un brano ipnotico e crepuscolare.