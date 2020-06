“Bam Bam Twist” è il nuovo singolo di Achille Lauro

19 Giugno 2020 | 9:09 di Cecilia Esposito

Durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo ci ha fatto sognare con i suoi look scenografici e le sue performance irriverenti. Oggi, a distanza di qualche mese, Achille Lauro torna a far parlare di sé con un nuovo singolo: si chiama “Bam Bam Twist” e vi farà ballare fino a settembre.

L’artista dai mille volti questa volta veste i panni di un “malandrino italiano” Anni 60 con un twist moderno che vi trasporterà tra sparatorie mozzafiato e fughe rocambolesche. Infatti, per questo brano Achille Lauro mette in scena la miglior tradizione cinematografica di film di genere, citando Tarantino e Scorsese, per un’atmosfera pulp assicurata.

«In tempi di distanziamento sociale, la mia follia vi porta in pista con un ballo a due, che è stato allo stesso tempo il più promiscuo ed il più elegante degli anni “mitici” e “favolosi” del Miracolo Economico» ha dichiarato Achille Lauro a proposito del suo nuovo singolo, aggiungendo: «Un ballo che nasce dalla gestualità dello “spegnere mozziconi di sigarette sulla pista da ballo e pulire le superfici con le estremità di un asciugamano”: il Twist, l’evoluzione sexy e sensuale dello Swing”».



Dunque, non vi resta che lasciarvi conquistare dal ballo più promiscuo e sexy della storia.