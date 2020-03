“Bambina” è il nuovo singolo di Joan Thiele

Atmosfere cupe e saudade per il terzo singolo in italiano della cantautrice più interessante del momento

03 Marzo 2020 | 10:31 di Cecilia Esposito

Si scrive Joan Thiele, si pronuncia Joan Tìle. Classe 1991, nata a Desenzano del Garda, ma cresciuta tra Colombia, Costa Rica, Inghilterra e Italia. Forse è stato proprio il passaporto a darle l'attitudine gipsy e latineggiante con cui sta conquistando tutti noi.



Il suo EP d'esordio risale al 2016, ma è nell'ultimo anno che Joanita sembra aver trovato la formula giusta per la sua musica: un mix accattivante di pop, elettronica, soul e influenze latino-americane. Non solo, "Bambina" è il terzo singolo scritto in italiano, dopo "Le Vacanze" e "Puta", e lo scorso ottobre ha fatto scompiglio per Milano con "Le Ragazze di Porta Venezia – The Manifesto" di M¥SS KETA, portando il suo tocco esotico al brano.

"Ho scritto questo pezzo nell’estate 2018, ero al mare, a cercarmi un po’. Avevo perso tante cose, soprattutto il contatto con me, con la me bambina. Quella vocina interiore che ti smuove emotivamente, quella vocina che che ti fa sentire libera dal senso di colpa. Avevo perso il mio istinto. Ora sono passati quasi due anni, ringrazio quella paura, perché mi ha cambiato dentro, e mi ha permesso di vedere tante cose." Ecco come ieri Joanita ha presentato il singolo "Bambina" sul suo profilo Instagram, disponibile dal 3 marzo.