Baustelle: il nuovo singolo è “Milano è la metafora dell’amore”

Il brano anticipa la pubblicazione dell'album "Elvis" prevista per il 14 aprile Giulia Ciavarelli







Dopo aver duettato con i Coma_Cose nella serata delle cover all'ultimo Festival di Sanremo, i Baustelle annunciano finalmente il loro nuovo percorso musicale: “Milano è la metafora dell’amore” è il nuovo singolo che anticipa l'uscita dell'atteso album "Elvis" previsto per il 14 aprile, disponibile da venerdì 17 marzo su tutte le piattaforme digitali.

Dopo il primo "Contro il mondo", il nuovo brano ci restituisce una fotografia nitida dell’hinterland milanese: la metropoli viene descritta con un linguaggio poetico che unisce pregiudizi e verità in una descrizione sensoriale, tangibile e cinematografica. Milano è cantata con irriverenza e allegria dalla band, una realtà fatta di verità nascoste e stereotipi.

«Avevamo bisogno da un po’ di scrivere una canzone così: sfrenata e libera come il rock and roll, senza inibizioni e forse anche un po’ senza senso. E poi che dire, Milano, anche nelle sue contraddizioni, ci intriga e seduce da sempre» raccontano.

Per festeggiare l'uscita del nuovo progetto discografico, i Baustelle tornano sui palchi di tutta Italia con il loro "Elvis tour": c'è una prima ondata di date in primavera, per poi continuare in giro per i principali festival estivi.

Le date del tour

29 aprile - Nonantola, Vox Club

2 maggio - Firenze, Tuscany Hall

5 maggio - Bologna, Estragon

6 maggio - Venaria Reale, Teatro della Concordia

8 / 9 maggio - Milano, Alcatraz

11 / 12 maggio - Bologna, Estragon

15 maggio - Roma, Auditorium Parco della Musica – posticipata in nuova venue