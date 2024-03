“Bella comme ‘a te” di Ivan Granatino: c’è la voce di Marco D’Amore

Arriva l'8 marzo il nuovo brano dell'artista già amatissimo nella colonna sonora di "Gomorra - La serie" Redazione Sorrisi







Ivan Granatino pubblica l'8 marzo "Bella comme 'a te", brano che vede la partecipazione di Marco D'Amore, il famoso attore, regista e sceneggiatore. Il brano celebra la sua compagna di vita. La canzone, nata in un momento di difficoltà quando sua moglie era in ospedale, è un'esternazione cantata a gran voce. Qui raccoglie i suoi sentimenti in modo romantico, naturalmente in dialetto campano, come nel suo stile.

Come molti sanno, ben cinque brani di Ivan Granatino sono stati inseriti all'interno della serie "Gomorra". Qui Marco D'Amore parla all'interno del brano lasciando la sua impronta, una poesia. «È stato stimolante collaborare a questo brano» ha detto l'attore «Ho molta stima di Ivan, è un’artista di talento e merita il suo posto nel mondo. Mi piace lavorare con artisti che portano in giro il nome e l’arte della mia, della nostra terra». Il brano anticipa il nuovo album dell'artista, in arrivo nel 2024.