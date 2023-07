“Bellissimissima” di Alfa: la serenata più bella dell’estate

Il singolo, uscito lo scorso maggio, sta vivendo un momento d'oro. Ecco perché Alessandro Alicandri







Alfa sta prendendo in braccio una generazione e se la sta portando nel suo mondo in un modo bello da vedere e interessante da seguire. “Bellissimissima <3”, con il cuore scritto come si faceva quando le emoji non erano così facili da mostrare attraverso una tastiera, sta avendo un successo fortissimo. Nonostante la canzone sia uscita lo scorso maggio, sta vivendo nelle ultime settimane una nuova ventata di popolarità sensazionale. La canzone, certificata disco d'oro, macina più di 400 mila ascolti quotidiani su Spotify, diventando rapidamente uno dei brani più famosi dell'artista e uno dei più forti dell'estate 2023.

Il brano, nel quale risuona “Bella” di Jovanotti, uno dei brani romantici più belli di sempre, mantiene proprio quell'atteggiamento da serenata che ripulisce i sentimenti dalla loro complessità e descrive un rapporto nel modo più universale possibile. All'interno ci sono i primi contatti, il piacersi, le incertezze sul da farsi, ma anche la gelosia, il volersi senza incertezze. Il videoclip, registrato sulla giostra Shaman di Gardaland con Sofia Cerio, uno dei nomi più interessanti diventati noti grazie al docu-reality “Il collegio”, trasferisce appieno una delle emozioni più belle dell'amore senza disillusioni, ovvero lasciarsi andare.