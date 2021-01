“Belva”: il nuovo singolo di Gazzelle

29 Gennaio 2021 | 12:58 di Cecilia Esposito

Gazzelle è tornato con un nuovo singolo. Si chiama "Belva" ed è il quarto estratto del suo prossimo album "Ok", disponibile dal 12 febbraio. «Un altro pezzetto di vita vera che si stacca da me e diventa più vostro che mio.. Ed è giusto così» così ha scritto il cantautore romano su Instagram per annunciare l'uscita della sua "Belva", un brano malinconico come solo lui sa fare, con sonorità pop leggere come il testo, che con poche parole riesce a descrivere i mile pensieri che si incastrano quando l'amore fa male.

Nel frattempo è già in pre-save “Ok”, nuovo album che arriva a distanza di tre anni dal fortunatissimo “Punk” e che è stato anticipato dai singoli "Destri", "Lacrima" e "Scusa". Inoltre, lo stesso cantautore ha pubblicato la tracklist ufficiale, svelando una collaborazione eccezionale con tha Supreme per la traccia "Coltellata".