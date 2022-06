Beyoncé torna con il nuovo singolo “Break my soul”

Il brano, pubblicato nottetempo, anticipa il nuovo disco "Renaissance", in uscita il 29 luglio Beyoncé Credit: © Getty Cecilia Uzzo







È "Break my soul" il singolo di Beyoncé che con l’uscita notturna scalda i motori in vista del nuovo album "Renaissance". Del disco non si sa praticamente nulla, tranne che conterrà 16 brani attraverso cui la popstar spazierà tra vari generi musicali, dai tradizionali pop e r’n’b, fino a canzoni dance e country. A proposito di dance, il brano ben rappresenta la quota disco dell’album: troviamo campionate "Show me love" di Robin S (direttamente dal 1993) ed "Explode" di Big Freedia, con cui Beyoncé ha collaborato per "Formation", primo estratto dall’album "Lemonade" (2016).

Cosa sappiamo del nuovo album "Renaissance"

"Lemonade" è l’ultimo album pubblicato dalla cantante, che ha annunciato l’uscita del suo nuovo lavoro discografico aggiungendo la dicitura «Act I – Renaissance 7.29» nella bio dei profili social, confermata poi sulla piattaforma Tidal.

Con un titolo così ambizioso (che in italiano significa Rinascimento), sembra che il nuovo disco punti davvero a inaugurare una nuova era per la cantante, che potrebbe puntare alla sperimentazione in generi diversi da quelli esplorati finora. Il riferimento a una suddivisione in atti può far pensare che si tratti di un progetto molto complesso. Inutile dire che la curiosità per "Renaissance" è molta, soprattutto perché pare che l’album contenga anche molte collaborazioni, a partire da quella con Ryan Tedder, leader degli OneRepublic, che già lavorato con Beyoncé per "Halo", e con Raphael Saadiq, produttore, autore e musicista, che in passato ha lavorato con Solange, sorella di Beyoncé, nel suo "A Seat at the Table" (2016).

Da "Lemonade" a "Renaissance"

Il fatto che "Lemonade" sia stato l’ultimo lavoro discografico di Beyoncé non deve tuttavia far pensare che dal 2016 ad oggi la popstar sia stata con le mani in mano, tutt’altro. Nel 2018 ha pubblicato "The Lion King: The gift", colonna sonora del remake Disney de “Il Re Leone” e ha collaborato con il marito Jay-Z all’album "Everything Is Love", in cui entrambi risultano accreditati come The Carters. Del 2020 è invece il singolo "Black Parade", pubblicato in occasione del Juneteenth e del 2021 il brano "Be Alive", creato per il film "Una famiglia vincente – King Richard".