Bianca Atzei: il nuovo singolo con Boss Doms e Seryo

"Straniero" è un mix di grinta e sensualità

«Abbiamo fatto anche noi il singolo estivo»: entra a far parte dell'affollato panorama musicale dell'estate 2021 anche Bianca Atzei che, insieme a Seryo, pubblica il brano "Straniero" per Apollo Records. Da mercoledì 7 luglio su tutte le piattaforme digitali, il singolo è prodotto da Boss Doms, uno dei più eclettici produttori della scena musicale italiana che abbiamo visto recentemente anche in "Celebrity Hunted" con il collega Achille Lauro.

Dopo la recente collaborazione con il duo indie Legno, Bianca Atzei sceglie di mettersi nuovamente in gioco rinnovando e contaminando il suo stile: continua un nuovo capitolo della carriera dove l'artista continua a spaziare tra diverse sonorità fino ad abbattere i confini tra generi.

In “Straniero”, la produzione di Boss Doms unisce sapientemente la voce pop dell'arista a quella rap di Seryo: una nuova traccia che contiene un mix di grinta, sensualità e spensieratezza, trasmettendo la voglia di evadere dalla quotidianità e dalla città per fuggire via con qualcuno di speciale. L’oasi felice in cui rifugiarsi, per l’artista sarda, non può che essere la città costiera di Alghero, che richiama alla memoria la celebre canzone di Giuni Russo.