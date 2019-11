Billie Eilish: il nuovo singolo è “Everything I Wanted”

È stato un 2019 da record per la giovane artista che, dopo il sold out nel mese di agosto, tornerà dal vivo in Italia per una sola data in occasione degli I-Days nel 2020

14 Novembre 2019 | 17:39 di Giulia Ciavarelli

Il 2019 è stato indiscutibilmente l'anno di Billie Eilish, che a soli 17 anni e con un solo album intitolato "When we all fall asleep, where do we go?" ha infanto ogni record. Anche nel nostro Paese ha riscosso un grande successo: il disco registrato tra il suo studio casalingo a Highland Park e on the road non solo è il debutto più venduto in America negli ultimi dieci anni, ma anche l'unica uscita internazionale del 2019 certificata Platino in Italia.

L'ultima uscita risale al mese di luglio quando sulle piattaforme digitali era uscito il remix della hit "Bad Guy" in duetto con Justin Bieber. Ora arriva un nuovo singolo: "Everything I Wanted" porta la firma di Billie e di FINNEAS, suo unico collaboratore, produttore e amato fratello maggiore. Il brano è un toccante tributo al loro rapporto fraterno, come racconta lei stessa ai fan: «Questa canzone parla di me e mio fratello. Non importa cosa accadrà, ma noi siamo e saremo sempre qui per rendere le cose migliori».



Il nuovo anno sarà all'insegna dei concerti per Billie Eilish, che si esibirà per la prima volta come headliner in arene e festival in 43 date fra Stati Uniti, America Latina, Europa e Regno Unito con il Where do We Go? World Tour. L'artista americana arriverà anche in Italia per un unico concerto al MIND Milano Innovation District (Area Expo) venerdì 17 luglio 2020 in occasione degli I-Days. I biglietti sono già disponibili sul sito ufficiale di Ticketone.