Billie Eilish: il nuovo singolo “My future”

31 Luglio 2020 | 11:01 di Redazione Sorrisi

È disponibile dal 31 luglio in tutti gli store digitali il nuovo singolo di Billie Eilish “My future”. Si tratta del primo inedito dopo l’uscita del brano composto per la colonna sonora del nuovo 007 “No time to die” e l’album “When we fall asleep, where do we go?”. Scritto a Los Angeles durante il lockdown è ovviamente sempre prodotto dal fratello Finneas. Ad accompagnarlo, ecco il video animato dell’australiano Andrew Onorato.

La ragazza che scrive “My future” è una giovane donna che trova tempo per conoscersi e si interroga sul suo futuro, in una condizione che potrebbe essere percepita dall’esterno come di solitudine, mentre per lei è un terreno fertile per crescere.