Billie Eilish torna con il nuovo singolo “Your Power”

«È un invito a provare a non abusare del tuo potere»: l'artista pubblica venerdì 30 aprile l'inedito estratto dall'album "Happier Than Ever"

L'attesa dei fan per l'uscita del secondo album della diciannovenne Billie Eilish è palpabile: dopo lo straordinario debutto nel 2019 con "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" e diversi Grammy, l'artista statunitense torna il 30 luglio con un nuovo progetto discografico per Darkroom/Interscope Records, già disponibile in pre-save.

Di "Happier Than Ever", disco successore del fortunato esordio, conosciamo già alcuni brani come "Therefore I Am", "My Future" e, da venerdì 30 aprile, l'artista pubblica il terzo singolo dal titolo Your Power.

Scritto dalla stessa Billie e prodotto dal fratello Finneas, l'inedito è una risposta silenziosamente potente all'abuso di potere: «“Your Power" è una delle mie canzoni preferite tra quelle che ho scritto. Mi sento molto vulnerabile ad averla pubblicata perché l’ho custodita a lungo gelosamente nel mio cuore».

«La canzone racconta di situazioni molto differenti che tutti noi abbiamo provato o visto. Spero possa ispirare un cambiamento. È un invito a provare a non abusare del tuo potere» ha dichiarato la popstar sui social.

La cover dell'album La copertina di "Happier Than Ever", album in uscita il 30 luglio

Il brano è accompagnato da un videoclip diretto dalla stessa Billie Eilish che, per la quarta volta, si è cimentata dietro la macchina da presa per accompagnare la pubblicazione di un suo brano.

In questi giorni è stata annunciata la cancellazione definitiva dello show italiano di Billie Eilish all'I-Day il 17 luglio 2020 presso il MIND Milano Innovation District (Area Expo): il concerto non verrà riprogrammato e si potrà richiedere il rimborso del biglietto e/o voucher al sistema di biglietteria presso il quale si è effettuato l’acquisto (Ticketmaster, Ticketone), seguendo le modalità riportate sui rispettivi siti internet.

La tracklist del nuovo album