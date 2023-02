Black Eyed Peas: le 5 canzoni più famose della band

Il gruppo statunitense è l'ospite internazionale della seconda serata del Festival: ecco le hit più amate dal pubblico Black Eyed Peas Giulia Ciavarelli







«Ci sarà da ballare» assicura il direttore artistico Amadeus quando annuncia gli ospiti internazionali del Festival di Sanremo 2023: a salire sul palco della 73esima edizione del Festival saranno i Black Eyed Peas, la band statunitense che ha contribuito a cambiare il corso della musica pop con alcune tra le hit più famose degli anni duemila.

Si sono formati nel 1995 in California e inizialmente il gruppo era composto dai rapper Apl.de.ap, Will.i.am e Taboo, ai quali si aggiunge sempre una voce femminile: prima Kim Hill, poi l'inconfondibile Fergie, fino all'attuale cantante J. Rey Soul, selezionata per la prima edizione di "The Voice of the Philippines" nel 2013. Combinando le rime a melodie e ritornelli orecchiabili, i Black Eyed Peas trasformano tutti i loro brani in successi da milioni di streaming: a sancire il successo mondiale ci pensa il terzo album Elephunk, ricco di singoli come "Shut Up", "Hey Mama" e "Let's Get It Started".

In attesa di vedere il gruppo vincitore di 6 Grammy Awards sul palco dell'Ariston, ripercorriamo la loro lunga carriera artistica attraverso cinque hit di successo.