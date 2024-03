“Blackout”: il lato romantico di Rosa Chemical

Dall'1 marzo l'artista torna con un brano sorprendente. Ecco le sensazioni al primo ascolto Alessandro Alicandri







Chi ha scoperto la musica di Rosa Chemical a Sanremo 2023 ha assaggiato solo metà della mela. Per gli altri che lo conoscono dal suo esordio, sanno che Rosa ha tantissima sfaccettature musicali e di scrittura. Nel suo primo album "Forever", che vi consigliamo fortemente di ascoltare se non l'avete già fatto, c'è sì il lato romantico dell'artista, ma anche quello più introspettivo. Nei suoi brani l'amore si respira in ogni sua forma (letteralmente) e nel nuovo singolo "Blackout", uscito l'1 marzo, scatena il suo romanticismo.

In questo brano si respira l'atmosfera dell'ultimo ballo, quello dolce e amaro di una storia già finita o comunque nel baratro. È un amore oscuro, reso sereno da sostanze tranquillanti, forse tossico. È un amore poco prima del buio, sporco di fango e decisamente al limite. È un brano dall'accompagnamento musicale in apparenza semplice (la produzione è di Drast) ma con una complessità che sembra cinematografica. "Blackout" è la scena di un bel film con un finale doloroso.

L'amore finito può essere mortale, non in senso concreto, ma può lasciarti con pochissimo entusiasmo per vita. Il "blackout" non è solo una condizione di mancanza di "elettricità", ma un malfunzionamento che rende tutto invisibile, anche la bellezza del vivere. Rosa Chemical, in questo brano dall'impronta così classica è riuscito a farsi notare per sottrazione, raccontando (ancora una volta) l'amore in modo non banale.