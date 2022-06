Blanco torna a sorpresa con il singolo “Nostalgia”

Dopo il successo di "Brividi" il giovane artista torna con un brano disponibile da venerdì 3 giugno Blanco Credit: © Roberto Graziano Moro Giulia Ciavarelli







Tra un concerto e l'altro, tutti sold out, Riccardo Fabbriconi, in arte Blanco, annuncia a sorpresa l'uscita di una nuova canzone: è il primo inedito che ascoltiamo dopo il successo dell'album d'esordio "Blu celeste", certificato quintuplo disco di platino, e del brano vincitore della 72esima edizione del Festival di Sanremo. "Brividi" ha conquistato per dieci settimane consecutive la prima posizione della classifica Fimi/Gfk dei singoli più venduti in Italia e la partecipazione all’Eurovision Song Contest.

Chissà se "Nostalgia" (Island Records / Universal Music Italia) riuscirà replicare i successi dei mesi precedenti: l'artista dei record affida ai social l'annuncio dell'uscita del nuovo singolo, disponibile da venerdì 3 giugno su tutte le piattaforme digitali.

Blanco torna con un singolo che riesce a immortalare il caos disordinato e contraddittorio dell’amore: rabbia e malinconia, carnalità e delicatezza, slancio e insicurezza sono gli stati d’animo che prendono vita grazie alla sua vocalità così graffiante e in grado di contenere molteplici strati emotivi. Per valorizzare le linee melodiche caratterizzanti e personali del brano, l'artista si affida alla produzione del fidato Michelangelo.