Blanco torna con il nuovo singolo “L’isola delle rose”

Dopo il trionfale esordio con "Blu celeste", il cantante pubblica l'inedito prima di tornare a Sanremo come ospite della prima serata Giulia Ciavarelli







Il 2022 è stato indubbiamente il coronamento del sogno musicale di Blanco, tra la vittoria a Sanremo, i concerti sold out in giro per l'Italia, 52 dischi di platino e 1 miliardo e mezzo di stream sulle piattaforme. Una serie di record sorprendenti che si sono affiancati alla pubblicazione del suo primo album "Blu celeste", pubblicato a settembre 2021.

Sul secondo, a quanto si intuisce dai social, sta già lavorando e dovrebbe uscire nei prossimi mesi: un piccolo assaggio della sua nuova strada discografica è "L'isola delle rose", il nuovo singolo, disponibile da venerdì 27 gennaio su tutte le piattaforme digitali, che lo vede nuovamente collaborare con il fidato produttore Michelangelo.

Vocalità irruenta, un brano intimo e potente che si unisce al videoclip diretto da Simone Peluso dove si intrecciano romanticismo, inquietudine e fisicità: il risultato è una radiografia dell’amore autentica e dai contorni estremamente malinconici.

Per rivederlo su un palco basterà attendere la prima serata di Sanremo dove, insieme a Mahmood, inaugurerà la 73esima edizione del festival. Più in là, nella stagione estiva, lo attenderà una grande sfida: il primo tour negli stadi.

Blanco sarà il 4 luglio allo Stadio Olimpico di Roma e il 20 luglio allo stadio San Siro di Milano; il 23 giugno, invece, sarà tra gli headliner di One More Fest all’ RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo).