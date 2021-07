“Bongo Cha Cha Cha”, il tormentone dell’estate nato da TikTok

Una delle hit dell’estate 2021 ha oltre 60 anni ed è tornata in auge grazie a Spider-Man e un remix amato da TikTok

Cos'hanno in comune una cantante e showgirl Italiana naturalizzata francese, Spider-man e TikTok? Semplice: la canzone “Bongo cha cha cha”, pezzo dal sapore latineggiante, del 1959, interpretato da Caterina Valente. Artista nata da genitori italiani (intrattenitori nell’avanspettacolo), nel suo peregrinare tra Francia, Italia e Germania, rappresenta un primissimo e fulgido esempio di popstar cosmopolita.

Di cose ne ha fatte: dopo un passato jazz arrivano i primi singoli "O mama o mama o mamajo", "Malagueña" e "The breeze and I", composti dal musicista cubano Ernesto Lecuona. Da ragazza partecipa a tantissimi film e trasmissioni tv, anche italiane. Basti pensare che a lanciarne la carriera tricolore fu “Il musichiere” di Mario Riva, nel 1959. Proprio in quell'anno si fa portavoce di ritmi come calypso, bossa nova, cha cha cha e samba. Fulcro della produzione ispirata all’America Latina è, ovviamente, “Bongo cha cha cha”.

Caterina Valente Credit: © Getty

Probabilmente l'interprete non avrebbe mai immaginato che il ritornello orecchiabile del brano, 60 anni dopo l'uscita discografica, potesse essere inserito nel cinecomic Marvel “Spider-Man: Far from home”. Lo sentiamo in sottofondo nella scena in cui un impacciato Peter Parker è al controllo bagagli dell’aeroporto, col timore che i vigilanti dell’hub possano scovare nella valigia il costume da supereroe. Già allora la canzone aveva avuto un boom virale sui social.

La consacrazione definitiva è arrivata, però, quest'anno con TikTok e la spintarella dei Goodboys, dj e producer britannici da oltre due miliardi di stream, balzati all'onore delle cronache per il loro featuring coi Meduza in "Piece Of Your Heart" e "Lose Control". Nelle loro mani il pezzo remixato inizia a volare, impazza in tutto il mondo con un hashtag da più un miliardo e 300 milioni di view e raggiunge la top 30 in radio ed è tra le posizioni più alte della classifica Viral Spotify Italia, diventando, di fatto, uno dei tormentoni della stagione.