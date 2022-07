“Bonsoir” di Francesca Michielin: il primo ascolto

Il nuovo singolo dell’artista, in attesa del suo nuovo tour dopo la conduzione di X Factor Alessandro Alicandri







Francesca Michelin il primo di luglio 2022 inaugura un altro capitolo della sua carriera e lo fa con “Bonsoir”, nuovo singolo che contemporaneamente crea un punto di rottura con il suo passato ma quel passato lo celebra in termini di gusto e attenzione al suono, in termini di scrittura ma soprattutto in termine di emozioni, che nel suo modo di intendere il pop, in Italia non ha eguali. Scritto da Francesca Michielin con Colapesce e Dario Faini, “Bonsoir” parla di sentimenti timidi, di luoghi urbani che diventano magici alla luce dell’amore, dove la persona che ci piace diventa il centro di tutto. È un brano tutto da cantare, tutto da ballare, fatto di una leggerezza mai banale.