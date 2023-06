Boomdabash e Paola & Chiara, “Lambada”: un tuffo scatenato negli anni 90, senza nostalgia

16 giugno 2023: il gruppo tra i più forti dell'estate, torna con un brano tutto da cantare e ballare Alessandro Alicandri







Di poche cose nella musica siamo sicuri, ma una certa c'è: il brano estivo dei Boomdabash è atteso ogni estate con la stessa identica intensità. Era il 2015 quando con il brano ”A tre passi da te” con Alessandra Amoroso inauguravano una stagione fortunatissima di brani e duetti di enorme successo. Dal 16 giugno confermano quel patto di lealtà con il pubblico con il brano ”Lambada” in duetto con Paola & Chiara, un brano ricco di divertimento, imperdibile come quei gelati ricchi di strati e di gusto.

“Lambada” a dispetto del nome, della famosa lambada non ha nulla, ma ne conserva nei suoi ingredienti tutti i rimandi e i sapori di un brano che potrebbe (per certi versi) essere ambientato precisamente nel 1993, negli anni più incredibili di Max Pezzali con "Sei un mito", tra le braccia della musica dance pensata per far ballare e cantare con la stessa identica intensità. A quei sapori, si aggiunge la musica house degli anni 2000, aggiungendo un sapore capace di togliere i freni e scatenarsi a qualsiasi età, con quel sottofondo di dancehall che i Boomdabash sanno esprimere in sala di incisione come se fossero sul palco.

Il disporsi sapiente di così tante citazioni e rimandi di chi ama davvero il pop, si dispiegano energiche in un brano di forte impatto e che sembra nascere attorno al mito di Paola & Chiara, due nomi che con le loro voci che hanno letteralmente forgiato il pop italiano femminile per come lo intendiamo oggi e qui ne conservano quell'aspetto affascinante e misterioso che hanno da sempre portato nel loro repertorio. Il tutto (e questo è importantissimo) senza applicare il “filtro nostalgia”.

Insomma, anche quest'anno è il caso di dirvi: buona estate con i Boomdabash.