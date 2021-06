Boomdabash feat. Baby K: “Mohicani” è la nuova hit

In radio da venerdì 11 giugno, tornano i campioni dell'estate degli ultimi anni, con un brano in perfetto stile reggae-pop

«È una canzone che vuole regalare gioia, felicità ed energia»: giusto in tempo per i primi caldi della stagione, i Boomdabash tornano a farci ballare con "Mohicani", una nuova summer hit in stile reggae-pop dal sound accattivante e un ritornello tutto da canticchiare. Per l'estate 2021, la band sceglie di farsi affiancare da un'altra hitmaker italiana dai successi record: Baby K.

«Crediamo molto nel linguaggio della musica e nel suo potere “salvifico”, molto spesso è proprio una canzone che riesce a farci sentire bene facendoci, anche solo per un attimo, dimenticare molti dei nostri problemi. "Mohicani" nasce proprio dalla voglia d’estate che è in ognuno di noi, una canzone connotata da un forte desiderio di fiducia e ripartenza verso il futuro, una canzone che porta con sé la speranza di farci tornare a sorridere, vivendo ogni attimo con una nuova e migliore consapevolezza» racconta la band.

Una contagiosa esplosione di positività si mixa alle melodie reggae, elettroniche e pop per dar vita a una canzone destinata a farci alzare il volume ballando per tutta l'estate. A raccontare la hit estiva ci pensa anche Baby K, la parte femminile di questa nuova avventura musicale: «L’unione con i Boomdabash era destinata ad arrivare, sono felice che sia finalmente arrivato il momento. La nostra musica é una fusione segnata dall’amore per la dancehall e dai ritmi caraibici. Siamo gli italiani che si affacciano al mondo e la nostra musica è una bandiera di internazionalità e inclusività tutta made in Italy».