Boro Boro: il nuovo singolo con Fred De Palma è “Obsesionada”

03 Dicembre 2020 | 17:14 di Giulia Ciavarelli

Reduce dal successo di "Nena", disco di Platino e oltre 33 milioni di stream, per Federico Orecchia, in arte Boro Boro, è il momento di un altro duetto davvero speciale. Classe 1996, il rapper torinese sceglie l’amico e collega Fred De Palma per la pubblicazione di "Obsesionada" (Virgin Records/Universal Music Italia), un nuovo singolo in uscita su tutte le piattaforme digitali da giovedì 3 dicembre.

I due artisti collaborano per la prima volta e danno vita a un brano fresco e divertente che racconta la parte più leggera e disinteressata di un legame sentimentale. Il sound, costruito sulla base del beat originale di Stivenz Beats, rende il pezzo energico ed estremamente ritmato, ormai cifra stilistica del giovane rapper.

Per Boro Boro, “Obsesionada” è il coronamento di un anno ricco di soddisfazioni e successi: dall'ingresso in major alla progressiva affermazione come uno dei portavoce della corrente più reggaeton e latin della musica hip hop italiana. La pubblicazione del nuovo singolo, inoltre, giunge a pochi mesi dall’uscita di “Caldo”, ultimo progetto discografico dell’artista insieme all’amico e collega MamboLosco.

L’album si è stabilmente piazzato nella Top 20 dei dischi più venduti in Italia per quattro settimane di fila e ad oggi conta oltre 61 milioni di stream totali su Spotify, a cui si aggiungono le oltre 31 milioni di view su YouTube.