Bresh e Pinguini Tattici Nucleari: “Nightmares” e due mondi che ne formano un terzo

Dal 29 settembre un duetto davvero inaspettato e pieno di leggerezza Alessandro Alicandri







Che sorpresa! Bresh e Pinguini Tattici Nucleari si uniscono per la prima volta in un brano davvero particolare, “Nightmares”. Se nei duetti tende a emergere alla fine lo stile di uno o dell'altro artista, da questo incontro ne è nato un brano dal sound doo-wop distensivo, romantico ma anche super ironico.

Questa è la storia di un amore da incubo, fatto di ottimi presupposti (proprio come l'inizio dei film dell'orrore) che poi si trasformano velocemente in un dramma. Nel racconto di questa passione d'amore disastrosa c'è ironia dark ma soprattutto il desiderio di fare qualcosa di nuovo per entrambi. Se spesso il genere doo-wop in Italia è stato preso in prestito con poca o simulata autoironia, qui si respira solo aria fresca e divertimento. È un brano solare, non lanciato d'estate, che si staglia in mezzo alle proposte del periodo con originalità.

Il salto in lungo (o sarebbe meglio dire in alto) è palesemente quello di Bresh. Emerso come artista di matrice rap, con un flow pazzesco e una penna mai banale, da un po' di tempo si è spostato (va detto, in maniera molto naturale) in territori più esplicitamente pop, conservando anche qui la sua identità. Dopo la collaborazione con Ernia e Fabri Fibra nel brano "Parafulmini", senza dimenticare il bellissimo brano con Marco Mengoni "Chiedimi come sto" ma anche forte dei suoi successi solisti come "Guasto d'amore" e "Angelina Jolie", ci troviamo di fronte a un talento con tante frecce al suo arco ma ancora tutto da scoprire.