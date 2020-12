Britney Spears torna a sorpresa con il nuovo singolo “Swimming In The Stars”

Britney Spears torna a sorpresa con il nuovo singolo “Swimming In The Stars”

In occasione del suo 39esimo compleanno, la popstar regala tutti i fan un nuovo singolo che fa parte dell'edizione deluxe disponibile in vinile dell'album "Glory"

03 Dicembre 2020 | 14:48 di Giulia Ciavarelli

Per celebrare il suo 39esimo compleanno, Britney Spears svela una traccia inedita disponibile su tutte le piattaforme digitali da giovedì 3 dicembre: si tratta di "Swimming in the stars" ed è estratta da una nuova versione deluxe dell'album "Glory", il lavoro più recente della popstar, pubblicato nell'agosto 2016. Il disco è stato uno dei pochi album di artiste donne internazionali a debuttare direttamente al #1 della classifica di vendite (FIMI/GfK).

Scritta da Matthew Koma, Dan Book e Alexei Misoul, “Swimming In The Stars", insieme ad altre nuove canzoni, è contenuta in una nuova versione in vinile di "Glory" che sarà disponibile da venerdì 4 dicembre in edizione limitata. Per i collezionisti sarà un pezzo unico: oltre al recente singolo "Mood Ring", includerà anche altre tracce inedite e immagini mai viste.